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Глава ФСБ России назвал атаку ВСУ на Курскую область провокацией

Глава ФСБ Бортников назвал провокацией нападение Киева на Курскую область

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область является провокацией Киева, направленной на принуждение России к непропорционально жесткому ответу. Об этом заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников в Астане на 55-м заседании организации, передает РИА Новости.

«Вылазка украинских формирований в Курской области в очередной раз продемонстрировала преступную сущность режима (президента Украины Владимира — «Газета.Ru») Зеленского», — заявил глава ФСБ.

Бортников подчеркнул, что акция никак не облегчила положение ВСУ в Донбассе, она изначально была направлена на провоцирование России на непропорционально жесткий ответ, а также на устранение предпосылок к урегулированию конфликта на Украине.

Среди прочего в ходе заседания Бортников заявил, что кадровые военные стран НАТО помогают Вооруженным силам Украины планировать свои операции уже на всей протяженности линии боевых действий.

Ранее в США предупредили Украину о последствиях из-за атаки на Курскую область.

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