Губернатор Орловской области сообщил о ракетной опасности в регионе

На территории Орловской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

В самом городе Орле заработали сирены, предупреждающие местных жителей об опасности. Губернатор призвал людей отойти от окон и спрятаться в безопасное место.

Утром 4 октября в районе села Песчанокопское средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский ударный беспилотник. Этим же утром ВСУ атаковали с помощью беспилотника село Репяховка Краснояружского района. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате сброса взрывчатки в одном частном доме оказались выбиты окна и посечен забор. На территории сельскохозяйственного предприятия повреждены административное здание, сельхозтехника и микроавтобус. Также загорелся грузовой автомобиль, но пожарные ликвидировали огонь.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.