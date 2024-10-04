Израиль ударил по штабу «Хезболлы» в момент встречи высокопоставленных лидеров

Целью ночного авиаудара Израиля по штаб-квартире разведки «Хезболлы» в ливанском Бейруте был двоюродный брат и преемник ликвидированного лидера движения Хасана Насраллы Хашем Сафиеддин. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на израильские источники.

В ночь на 4 октября израильские военные самолеты нанесли удары по району к югу от Бейрута, где, по словам израильских чиновников, высокопоставленные лидеры «Хезболлы», предположительно, встречались в подземном бункере. Серия мощных взрывов, пишет NYT, потрясла густонаселенный район Дахия и вызвала ударные волны, которые ощущались по всей столице.

«Целью удара был Хашем Сафиеддин, двоюродный брат и предполагаемый преемник Хасана Насраллы», — говорится в материале.

При этом источникам NYT неизвестно, достиг ли Израиль цели удара.

Ночью сообщалось, что военнослужащие армии Ливана получили ранения в результате удара израильских вооруженных сил по населенному пункту Эль-Бияда на юге страны.

Ранее армия Израиля заявила о ликвидации главы ячейки ХАМАС в Тулькарме.