Директор ФСБ России оценил диверсию с пейджерами в Ливане

Акции с подрывом пейджеров и раций в Ливане и Сирии являются прямой угрозой безопасности странам СНГ. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников, передает РИА Новости.

В ходе 55-го заседания СОРБ глава ФСБ отметил, что недавние акции с подрывами пейджеров и раций в Ливане и Сирии показывают результаты работ спецслужб противника по сбору сведений об уязвимостях информационных ресурсов, а также конспиративному внедрению «закладок».

По словам Бортникова, в настоящее время действия спецслужб могут быть использованы не только для разрушения критической информационной инфраструктуры, но также и для организации покушений на представителей государственной власти с помощью носимой электроники.

«Это прямая угроза безопасности стран СНГ», — заключил директор ФСБ.

Детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября. В результате пострадали не менее 2,8 тысячи человек, восьмерых спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

Согласно предварительным данным, взрывы произошли из-за кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов «Хезболлы». Устройства могли взорваться после сообщения, которое было разослано в закрытом канале.

В министерстве информации Ливана назвали случившееся «израильской агрессией». «Хезболла» сообщила, что начало детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее в США заявили, что Израиль взорвал пейджеры раньше срока.