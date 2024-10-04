Снайперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре работали по методикам НАТО. Об этом заявил старший снайпер снайперской роты группировки войск «Восток» из Забайкалья с позывным «Пушкин», передает ТАСС.

«Насколько я знаю, снайперы ВСУ работали по натовским тактикам», — сказал он.

Боец уточнил, что при этом особенности «западного» принципа работы ВСУ никак не выделяются.

До этого директор ФСБ России Александр Бортников заявлял, что кадровые военные стран НАТО помогают ВСУ планировать свои операции уже на всей протяженности линии боевых действий.

1 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на первой своей пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе назвал ситуацию на Украине сложной и признал продвижение российских военнослужащих.

Также Рютте заявлял, что Украина должна войти в состав НАТО. По словам бывшего премьер-министра Нидерландов, на своем новом посту он намерен нарастить помощь украинской стороне, приблизив ее тем самым к альянсу.

Ранее в Британии заявили, что Байден может способствовать вступлению Украины в НАТО.