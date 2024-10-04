Израиль призвал жителей более 30 населенных пунктов в Ливане эвакуироваться

Израильская армия (ЦАХАЛ) призвала жителей более 30 населенных пунктов на юге Ливана незамедлительно эвакуироваться. Об этом на арабском языке заявил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри, передает ТАСС.

«Действия движения «Хезболла» вынуждают Армию обороны Израиля предпринять против него решительные меры. Ради вашей безопасности вам необходимо немедленно покинуть свои дома и направиться на север от реки Авали», — сказал он.

До этого агентство Reuters сообщало, что израильские военные нанесли удар по трассе возле пункта пропуска Маснаа в Ливане на границе с Сирией, через который беженцы спасались от бомбардировок. Уточнялось, что за последние 10 дней дорогой воспользовались порядка 300 тысяч человек, большинство из которых — сирийцы.

3 октября Израиль нанес четыре авиаудара по южным пригородам Бейрута с целью поразить здание офиса по связям со СМИ «Хезболлы». Увенчалась ли атака успехом — не уточнялось.

Ранее Израиль приказал эвакуироваться жителям ливанского города Набатии.