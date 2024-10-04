Украинские военнослужащие размещают технику и вооружение в жилых массивах захваченных населенных пунктов под Суджей в Курской области. Об этом РИА Новости сообщил боец группы командира «Аида» с позывным «Москва».

«Куда можно, туда они ее суют. И в лесополках (лесополосах – ред.), и во дворах жилых домов», — сказал он.

До этого сообщалось, что некоторые жители Курской области во время вторжения украинских войск не хотели покидать дома и просили выдать им оружие для защиты домов.

В конце августа замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров рассказал, что пострадавшие от атак Украины и эвакуированные из приграничных районов Курской области получили материальную помощь на сумму 1,6 млрд рублей. Чиновник уточнил, что выплаты были произведены по 71 тыс. поданных заявлений.

21 сентября правительство РФ сообщило о выделении дополнительного финансирования на выплату материальной помощи жителям Курской области.

Ранее сообщалось, что депутаты бундестага от АдГ направили запрос кабмину ФРГ об атаке ВСУ под Курском.