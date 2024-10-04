Российские военнослужащие заняли за сутки более выгодные рубежи в Луганской народной республике. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.

По его информации, ВС России вели активные штурмовые действия на участке шириной порядка 50 км в районах Синьковки, Петропавловки, Песчаного, Стельмаховки и Андреевки.

Марочко отмечает, что слаженные действия на этом направлении «отметила и разведка украинской армии».

До этого Андрей Марочко заявлял, что на линию боевого соприкосновения в район села Миньковка (ДНР) прибыла группа из пяти англоязычных медиков-волонтеров для помощи украинскому медицинскому подразделению.

В конце сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что российские военные ударили по пункту временной дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины в Сергеевке Одесской области. По его данным, удар был нанесен одному из санаториев, где размещались наемники.

Ранее иностранного наемника заочно осудили на 10 лет за участие в конфликте на Украине.