Украинские военные отступили с целью перегруппировки под городом Суджа в Курской области, сообщил РИА Новости боец с позывным «Москва», который воюет в составе группы командира «Аида», являющейся частью спецназа «Ахмат».

«На данный момент они силы уводят [с участка у Суджи]<...>, возможно, это была ротация, возможно, некоторое маленькое отступление. По другой информации, они собираются еще силы заводить», — рассказал российский военнослужащий.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Совфеде заявили об отсутствии у ВСУ шансов снова прорвать границу России.