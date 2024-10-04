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Жена находящегося в плену российского солдата обратилась к ООН

Жена бойца СВО просит ООН заставить ВСУ прекратить его пытки

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Shutterstock

Жена российского военнослужащего Юлия Полий просит ООН заставить Киев прекратить пытки ее мужа и других российских военнопленных. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу Организацию Объединенных Наций и международные правозащитные организации обратить внимание на нарушение правил ведения войны и помочь мне вернуть мужа из плена ВСУ. Со мной связались в Telegram, сообщили, что мой муж находится в плену и для его освобождения я должна поджечь пятигорский военкомат или военную машину», — заявила Полий в видео.

Полий добавила, что если не выполнит требования палачей, то ей пришлют фото отрезанной головы мужа.

До этого стало известно, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) анализирует видео, на котором, предположительно, показана расправа украинских военных над мирными жителями в Курской области.

Во вторник также стало известно, что ООН выпустила доклад о пытках российских военнопленных солдатами ВСУ. Солдаты рассказали об избиениях, а также угрозах расправой, физическим насилием и изнасилованием. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее против военных ВСУ, обстрелявших из танка мирных жителей, завели уголовное дело.

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