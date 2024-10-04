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Украинские дезертиры вышли на митинг

Дезертиры из 123-й бригады ВСУ вышли на митинг в Николаевской области

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Дезертиры из 123-й бригады территориальной обороны ВСУ, которая самовольно покинула линию фронта в Донбассе, вышли на митинг в Николаевской области с требованием обратить внимание на проблемы украинской армии. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Вознесенске, что на Николаевщине, около сотни военных 187-го батальона 123-й бригады ТрО вышли на митинг. Бойцы протестуют, чтобы привлечь внимание к недостаточной подготовке и недостатку вооружения для участия в боевых действиях на Донецком направлении», — сообщили в эфире.

Бойцы украинской теробороны протестуют из-за недостаточного снабжения и отсутствия боеприпасов. Военная полиция ВСУ давать комментарии телеканалу отказалась, а начальник управления психологической поддержки персонала командования сил теробороны Александр Пухальский пообещал наказать взбунтовавшихся солдат и офицеров.

До этого на Украине констатировали массовое дезертирство из рядов ВСУ.

Ранее мужчина за $13 тысяч пытался незаконно выехать с Украины в багажнике авто.

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