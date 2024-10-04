Пленный военный медик 59-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Мацак рассказал о спасении российскими бойцами. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он получил ранение во время штурма позиций ВСУ между Водяным и Нетайлово в мае 2024 года. С перебитым ребром он ждал эвакуации, но его спасли российские солдаты, зашедшие на подавленные позиции.

Он подчеркнул, что военные ВС РФ подобрали его на следующий день.

Накануне военный корреспондент Дмитрий Стешин заявил, что успех наступления Вооруженных сил России (ВС РФ) в Донбассе связан со множеством факторов, среди которых растянутость фронта и низкая мотивация украинских военнослужащих.

Журналист добавил, что еще одним фактором успеха российского наступления стало эффективное тактическое планирование и использование тактики неожиданности.

Также майор Александр Трошин заявил, что темпы продвижения российских войск не дают Вооруженным силам Украины шанса удерживать оборону населенных пунктов на Донецком направлении.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.