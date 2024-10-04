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Армия Израиля заявила о ликвидации главы ячейки ХАМАС в Тулькарме

ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы ячейки ХАМАС в Тулькарме и группы радикалов

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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильские вооруженные силы провели операцию в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, в ходе которой был ликвидирован лидер местной ячейки радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба армии.

По информации израильских военных, уничтоженный в результате авиаудара Захи Ясир ар-Разак Уфи считался «главой террористической сети ХАМАС в Тулькарме». В операции также были устранены несколько других палестинских радикалов, связанных с этой сетью.

Военные уточнили, что Уфи планировал теракт в районе еврейского поселения Атерет в начале сентября. Он также «обеспечивал вооружением ряд террористов в этом регионе и организовывал множество других атак на населенные пункты Иудеи и Самарии, а также в израильском тылу». Кроме того, в армии отметили, что Уфи намеревался осуществить террористическую атаку в ближайшее время.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ранее гражданин Грузии пострадал при атаке Ирана на Израиль.

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