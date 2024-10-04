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В Воронежской области от падения БПЛА загорелась цистерна на нефтебазе

Гусев: в Аннинском районе после падения БПЛА произошел пожар на нефтебазе

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

В Воронежской области в результате падения беспилотника загорелась пустая цистерна на нефтебазе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Инцидент произошел в Аннинском районе. После подавления украинских БПЛА средствами радиоэлектронной борьбы один из них упал на территорию нефтебазы.

«Произошло возгорание пустой цистерны. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил губернатор.

На месте работают пожарные расчеты, в регионе сохраняется режим опасности атаки беспилотников.

3 октября сообщалось, что украинский беспилотник самолетного типа был подавлен в районе города-спутника Курской атомной электростанции средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения дрона произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к электростанции. На месте происшествия работали экстренные службы.

Ранее сообщалось, что российские военные сбили беспилотник в Белгородской области.

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