В Воронежской области от падения БПЛА загорелась цистерна на нефтебазе

В Воронежской области в результате падения беспилотника загорелась пустая цистерна на нефтебазе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Инцидент произошел в Аннинском районе. После подавления украинских БПЛА средствами радиоэлектронной борьбы один из них упал на территорию нефтебазы.

«Произошло возгорание пустой цистерны. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил губернатор.

На месте работают пожарные расчеты, в регионе сохраняется режим опасности атаки беспилотников.

3 октября сообщалось, что украинский беспилотник самолетного типа был подавлен в районе города-спутника Курской атомной электростанции средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения дрона произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к электростанции. На месте происшествия работали экстренные службы.

Ранее сообщалось, что российские военные сбили беспилотник в Белгородской области.