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На Украине военкомам угрожают отправкой на фронт за низкие темпы мобилизации

The Times: военкомам на Украине угрожают отправкой на фронт

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Shutterstock

В случае невыполнения планов по мобилизации руководство угрожает отправить на фронт сотрудников территориальных центров комплектования на Украине (ТЦК, аналог военкомата). Об этом пишет The Times.

Источник газеты в одесском ТЦК рассказал, что в настоящее время не удается набрать даже пятой части от необходимого числа мобилизуемых. Этому мешают сразу несколько факторов: коррупция, нехватка рабочих рук и неэффективное управление. Отдельно выделено общее разочарование в работе военного ведомства.

Собеседник издания признал факты насильственной мобилизации на Украине и заявил, что такие инциденты наносят ущерб репутации ТЦК, однако другого выхода у сотрудников нет, так как им «приказано показать результаты».

Состояние здоровья мобилизуемых представляет для ТЦК проблему: многие попадающие к военкомам мужчины больны ВИЧ, гепатитом или туберкулезом, поэтому призывать их нельзя.

Возможным вариантом наведения порядка источник The Times назвал организацию специального подразделения НАТО для надзора за мобилизацией на Украине. А для увеличения зарплат украинским военным западным союзникам необходимо изыскать новые средства.

3 октября компания-разработчик БПЛА на Украине заявила, что военкомы украли ее инженера. Похищение произошло прямо на улице по дороге на работу. Сотрудник официально трудоустроен и имеет справки о гражданско-правовых обязательствах перед воинскими частями.

Ранее представитель ТЦК в Харькове назвал силовую мобилизацию мифом.

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