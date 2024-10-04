Израильская сторона заявила о 230 снарядах, пущенных по ним за день из Ливана

Израильские военные сообщили о запуске около 230 снарядов из Ливана за один день. Об этом информировала пресс-служба армии.

«На 23:00 четверга (по московскому времени) террористическая группа «Хезболла» выпустила примерно 230 снарядов по израильской территории», — говорится в заявлении.

«Армия обороны Израиля продолжит свои действия против угрозы, исходящей от террористической организации «Хезболлы», для защиты Государства Израиль и его граждан», — добавили в пресс-службе.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу. Позже были опубликованы кадры авиаудара.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ сообщил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана. «Хезболлу» поддержал Иран, запустив вечером того же дня в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее армия Израиля нанесла удар по городу Тулькарм на Западном берегу.