Названа цель нового удара Израиля по Бейруту

Целью удара Израиля по Бейруту в ночь на 4 октября был вероятный преемник и двоюродный брат ликвидированного генсека ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

В публикации отмечается, что целью удара по Бейруту был высокопоставленный лидер «Хезболлы» Хашим Сафи ад-Дин.

По данным телеканала Al Hadath, ад-Дин является двоюродным братом Насраллы, он курирует внутриполитические вопросы, а также входит в состав оперативного штаба, отвечающего за военные операции.

Ранее сообщалось, что подразделение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировало создателя ракетной программы «Хезболлы» Махмуда Юсефа Аниси.

До этого израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла четыре авиационных удара по южным пригородам ливанской столицы Бейрута.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее посол Ливана в России заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может затянуться.