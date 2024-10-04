Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа цель нового удара Израиля по Бейруту

Axios: целью удара Израиля по Бейруту был вероятный преемник генсека «Хезболлы»

close
Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Целью удара Израиля по Бейруту в ночь на 4 октября был вероятный преемник и двоюродный брат ликвидированного генсека ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

В публикации отмечается, что целью удара по Бейруту был высокопоставленный лидер «Хезболлы» Хашим Сафи ад-Дин.

По данным телеканала Al Hadath, ад-Дин является двоюродным братом Насраллы, он курирует внутриполитические вопросы, а также входит в состав оперативного штаба, отвечающего за военные операции.

Ранее сообщалось, что подразделение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировало создателя ракетной программы «Хезболлы» Махмуда Юсефа Аниси.

До этого израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла четыре авиационных удара по южным пригородам ливанской столицы Бейрута.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее посол Ливана в России заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может затянуться.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами