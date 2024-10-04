Ветераны флота недовольны планами построить яхт-клуб на месте оборонного завода

Ветераны военно-морского флота (ВМФ) России выступили против строительства марины в Балтийске на территории 33-го судоремонтного завода, цеха которого ради этого планируется перенести. Об этом сообщает газета «Известия».

«Все те, кто ущемляют 33-й завод, хотят заработать еще денег. А 33-й завод нужен флоту. Нельзя к судоремонту и судостроению относится легкомысленно. Завод нельзя трогать. Это не государственный подход, я говорю как гражданин, даже не как моряк. Сейчас точно не время заниматься такими делами, как перенос судоремонтных мощностей на новое место», — заявил экс-начальник штаба Балтфлота вице-адмирал Александр Бражник.

Идею отдать территорию завода на острове Русский под туристический проект с гостиницами, офисами и местами для торговли озвучил глава Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев.

При этом в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), в которую входит 33-й завод, подтвердили, что предложение передать территорию завода для гражданской инфраструктуры развлечений поступило от властей региона.

Балтийск является главной базой Балтийского флота России.

До этого помощник президента Российской Федерации, председатель Морской коллегии Николай Патрушев встретился в Калининграде с командующим Балтийского флота Сергеем Липилиным.

Ранее Патрушев утвердил состав советов Морской коллегии.