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Российские военные получили более 800 спутников в 2024 году

В интересах ВС России в 2024 году было запущено более 800 спутников

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Depositphotos

В интересах Вооруженных сил России (ВС РФ) в 2024 году было запущено более 800 спутников. Об этом сообщает министерство обороны, приурочив сообщение к 67-й годовщине основания Космических войск России.

«В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2024 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки провели более 3000 специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение свыше 1800 космических объектов», — заявили в военном ведомстве.

Помимо этого, космические войска обеспечили вывод на различные орбиты более 800 космических аппаратов в интересах российской армии.

До этого министерство обороны России сообщило, что космические аппараты после старта «Ангары-1.2» выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил (ВКС).

Ранее был назван срок запуска спутника «Кондор-ФКА».

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