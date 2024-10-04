Самолеты Израиля вновь атаковали Бейрут

Самолеты ВВС Израиля вновь атаковали окрестности ливанской столицы, где находятся объекты шиитской организации «Хезболла» и, как считается, проживают ее сторонники. Об этом сообщает ТАСС.

Удары были нанесены по кварталам Хай-эр-Римль, Харет-Хорейк и Эль-Лейлаки на юге Бейрута. Кроме того, под обстрел попал лагерь беженцев Бурдж-эль-Бараджна, расположенный на шоссе, которое ведет в международный аэропорт имени Рафика Харири.

Незадолго до того командование израильской армии предупредило жителей этих мест о грядущих авиаударах и потребовало покинуть несколько зданий. Однако очевидцы сообщали, что налет начался раньше, чем люди эвакуировались из жилых построек.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаударов, нанесенных военно-воздушными силами Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

После этого израильская армия начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана. 2 октября «Хезболла» вступила в бой с израильской армией на юге Ливана в приграничном Марун-эр-Расе. На следующий день представители движения заявили, что остановили продвижение израильтян.

Ранее гендиректор ВОЗ сообщил о большом количестве раненых в Ливане.