Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самолеты Израиля вновь атаковали Бейрут

ТАСС: самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по пригородам Бейрута

close
Amir Cohen/Reuters

Самолеты ВВС Израиля вновь атаковали окрестности ливанской столицы, где находятся объекты шиитской организации «Хезболла» и, как считается, проживают ее сторонники. Об этом сообщает ТАСС.

Удары были нанесены по кварталам Хай-эр-Римль, Харет-Хорейк и Эль-Лейлаки на юге Бейрута. Кроме того, под обстрел попал лагерь беженцев Бурдж-эль-Бараджна, расположенный на шоссе, которое ведет в международный аэропорт имени Рафика Харири.

Незадолго до того командование израильской армии предупредило жителей этих мест о грядущих авиаударах и потребовало покинуть несколько зданий. Однако очевидцы сообщали, что налет начался раньше, чем люди эвакуировались из жилых построек.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаударов, нанесенных военно-воздушными силами Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

После этого израильская армия начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана. 2 октября «Хезболла» вступила в бой с израильской армией на юге Ливана в приграничном Марун-эр-Расе. На следующий день представители движения заявили, что остановили продвижение израильтян.

Ранее гендиректор ВОЗ сообщил о большом количестве раненых в Ливане.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами