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В США отказались назвать сроки начала обучения летчиков ВСУ применению F-16

В Пентагоне не назвал сроки начала обучения 18 летчиков ВСУ применению F-16

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Valentyn Ogirenko/Reuters

США пока не готовы назвать дату начала обучения 18 украинских летчиков пилотированию истребителей F-16, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что одним из требований для подготовки летчиков является владение английским языком. Работа с украинскими специалистами начнется, когда они будут готовы, добавила Сингх.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что подготовка пилотов истребителей F-16 в Вооруженных силах Украины (ВСУ) является недостаточной для получения даже временного преимущества в воздухе.

27 сентября заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что американское руководство считает подготовку летчиков с Украины к боевому применению истребителей F-16 одним из приоритетных направлений своей деятельности.

26 сентября пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден поручил расширить подготовку украинских пилотов к боевому применению F-16. В том числе Байден потребовал от министерства обороны в 2025 году организовать обучение еще 18 летчиков с Украины.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил об уничтожении четырех F-16 в ходе боевых действий.

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