Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота России с помощью бронетранспортеров уничтожили колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По его информации, два российских БТР-82А, находившиеся в огневой засаде, уничтожили почти всю колонну ВСУ, состоявшую из 19 единиц техники. В результате боя уцелели только пять машин противника. Они развернулись и отступили.

1 октября командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что подразделения армии РФ продвигаются вперед в Курской области, оттесняя украинские войска.

С 6 августа Вооруженные силы России ведут бои с подразделениями ВСУ в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее экс-полковник Службы безопасности Украины рассказал о разрыве фронта ВСУ.