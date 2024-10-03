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Стал известен план по мобилизации на Украине до конца года

The Times: на Украине намерены мобилизовать еще 200 тысяч человек до конца года

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украине собираются призвать в армию еще 200 тысяч человек до конца 2024 года. Об этом сообщает британская газета The Times.

Издание со ссылкой на офицера из Одессы написало, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) большие проблемы с мобилизацией из-за коррупции, нехватки кадров и проблем со здоровьем будущих солдат. Он подчеркнул, что удается привлечь лишь 20 процентов от необходимого числа призывников.

Военнослужащий подчеркнул, что НАТО необходимо бы вмешаться, проверить, как идет мобилизация на Украине. Он считает, что на за счет финансовой помощи западных союзников надо поднять зарплаты командирам украинской армии и рядовым.

Накануне экс-военный ВСУ рассказал о незаконной мобилизации на Украине. По его словам, ВСУ проводят мобилизацию мужчин младше 25 лет, не имеющих военного опыта и образования, несмотря на то, что это противоречит закону.

Ранее на Украине признали незаконной мобилизацию лиц моложе 25 лет.

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