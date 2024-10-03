На Украине обвинили «Спецтехноэкспорт» в срыве оборонных контрактов

Компания «Спецтехноэкспорт» срывала оборонные контракты и закупала вооружение по завышенным ценам. Об этом заявило издание «Украинская правда».

«Стоимость этих вооружений (которые закупал «Спецтехноэкспорт» — «Газета.Ru») часто в разы завышается, миллиардные контракты не всегда выполняются вовремя», — говорится в публикации.

По данным издания, имели место сделки, которые совершались компанией с признаками мошенничества. Как пишет «Украинская правда», «Спецтехноэкспорт» до недавнего времени находилась в ведении главного управления разведки Украины.

В качестве доказательной базы издание привело письмо руководителя «Спецтехноэкспорт», которое тот направил замминистру обороны Украины. В тексте письма говорится, что компания сорвала выполнение ряда контрактов.

«Украинская правда» среди прочего пишет, что признанная судами задолженность «Спецтехноэкспорта» перед минобороны Украины составляет около 820 миллионов гривен или почти $20 миллионов. При этом в самой компании вину за срыв поставок оружия переложили на недобросовестность иностранных поставщиков.

Что касается завышения цен, то в качестве примера издание приводит контракт на поставку минометных выстрелов. «Спецтехноэкспорт» выставил цену за одну единицу €680 при средней рыночной около €520 — €560.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с требованием уволить главкома Сырского и министра обороны Умерова, обвинив их в «преступной деятельности».

Ранее стало известно, почему Зеленский может уволить Буданова.