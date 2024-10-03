Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине обвинили «Спецтехноэкспорт» в срыве оборонных контрактов

«Украинская правда»: «Спецтехноэкспорт» закупала оружие по завышенным ценам

close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Компания «Спецтехноэкспорт» срывала оборонные контракты и закупала вооружение по завышенным ценам. Об этом заявило издание «Украинская правда».

«Стоимость этих вооружений (которые закупал «Спецтехноэкспорт» — «Газета.Ru») часто в разы завышается, миллиардные контракты не всегда выполняются вовремя», — говорится в публикации.

По данным издания, имели место сделки, которые совершались компанией с признаками мошенничества. Как пишет «Украинская правда», «Спецтехноэкспорт» до недавнего времени находилась в ведении главного управления разведки Украины.

В качестве доказательной базы издание привело письмо руководителя «Спецтехноэкспорт», которое тот направил замминистру обороны Украины. В тексте письма говорится, что компания сорвала выполнение ряда контрактов.

«Украинская правда» среди прочего пишет, что признанная судами задолженность «Спецтехноэкспорта» перед минобороны Украины составляет около 820 миллионов гривен или почти $20 миллионов. При этом в самой компании вину за срыв поставок оружия переложили на недобросовестность иностранных поставщиков.

Что касается завышения цен, то в качестве примера издание приводит контракт на поставку минометных выстрелов. «Спецтехноэкспорт» выставил цену за одну единицу €680 при средней рыночной около €520 — €560.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с требованием уволить главкома Сырского и министра обороны Умерова, обвинив их в «преступной деятельности».

Ранее стало известно, почему Зеленский может уволить Буданова.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами