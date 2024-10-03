В Совфеде заявили об отсутствии у ВСУ шансов снова прорвать границу России

Вооруженных силы Украины (ВСУ) не имеют шансов снова прорвать границу России. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Думаю, что нет шансов», — сказал он.

По словам сенатора, в августе во время нападения на Курскую область украинские застали РФ врасплох.

«Мы не совсем были готовы. Теперь я думаю, что этого не произойдет. Более того, мы же знаем, откуда ждать прорыва, наверняка это Сумская область», — продолжил политик.

В связи с этим он выразил мнение, что «следующим объектом освобождения» от ВСУ должна быть Сумская область, где собираются все силы, которые Киев собирается использовать против России.

С 6 августа Вооруженные силы России ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.