Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Курской областью уничтожили три украинских беспилотника

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили три дрона ВСУ над Курской областью

close
Shutterstock

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Курской областью три украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По информации ведомства, дроны были уничтожены в промежутке с 13:50 до 17:00 мск.

Вечером 3 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС). По данным Telegram-канала SHOT, было четыре безуспешных прилета, системы ПВО отработали как надо.

В ночь на 3 октября средства противовоздушной обороны уничтожили 113 украинских дронов. Как заявили в министерстве обороны РФ, 73 беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Белгородской области, 25 — над Воронежской, 14 — над Курской и еще один — над Брянской.

2 октября Минобороны РФ сообщило, что системы ПВО за сутки сбили управляемую авиабомбу Hammer французского производства и 32 беспилотника ВСУ.

Ранее военный эксперт назвал цель атаки украинских дронов на регионы РФ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами