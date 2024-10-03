Над Курской областью уничтожили три украинских беспилотника

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Курской областью три украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По информации ведомства, дроны были уничтожены в промежутке с 13:50 до 17:00 мск.

Вечером 3 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС). По данным Telegram-канала SHOT, было четыре безуспешных прилета, системы ПВО отработали как надо.

В ночь на 3 октября средства противовоздушной обороны уничтожили 113 украинских дронов. Как заявили в министерстве обороны РФ, 73 беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Белгородской области, 25 — над Воронежской, 14 — над Курской и еще один — над Брянской.

2 октября Минобороны РФ сообщило, что системы ПВО за сутки сбили управляемую авиабомбу Hammer французского производства и 32 беспилотника ВСУ.

Ранее военный эксперт назвал цель атаки украинских дронов на регионы РФ.