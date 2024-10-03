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В США рассказали, что Украина потеряла в зоне СВО

Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ могли лишиться большей части РСЗО HIMARS

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AFLO/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли лишиться большей части пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом в эфире YouTube-канала George Galloway заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Русские выпустили столько ракет «Искандер», что они могли уничтожить все армейские тактические ракетные комплексы HIMARS и реактивные артиллерийские системы, которые мы передали украинцам», — сказал он.

По словам экс-советника министерства обороны США, данные системы «в значительной степени исчезли с поля боя».

Он также отметил, что на украинском театре военных действий разрушаются линии фронта, а последние очаги сопротивления армии Украины подвергаются мощным атакам.

2 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за восемь месяцев 2024 года производство оружия в стране возросло вдвое.

Он утверждает, что Украина на сегодняшний день изготавливает такое количество оружия, которое в 2022 году казалось невозможным.

Ранее сообщалось, что США адаптируют поставки оружия для ВСУ под нужды Киева.

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