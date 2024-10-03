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Военкор сообщил о сильном пожаре недалеко от Курской АЭС

Военкор Котенок: недалеко от Курской АЭС начался мощный пожар

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Илья Питалев/РИА Новости

В городе Курчатов в Курской области начался сильный пожар. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.

Журналист подчеркнул, что город расположен примерно в пяти километрах от Курской АЭС. По его словам, перед началом пожара средства противовоздушной обороны отработали по воздушной цели. В итоге несколько источников сообщили о перехвате авиабомбы французского производства. По другим данным, на месте перехватили до четырех ракет, заключил военкор.

За пару часов до этого губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал, что в этом месте средствами радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник. Смирнов обратил внимание, что в результате падения дрона произошли взрывы в хозпостройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции. На месте происшествия работают экстренные службы.

В августе Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что в результате падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа на трансформаторную подстанцию возник пожар. Он отметил, что из-за этого пропадало электричество в Курчатове (там расположена Курская АЭС), а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов.

Ранее появилась хронология атаки украинских военных на Курскую область.

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