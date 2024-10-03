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В районе Курчатова подавили украинский дрон

Смирнов: БПЛА подавлен в районе города-спутника Курской АЭС средствами РЭБ

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Илья Питалев/РИА Новости

Украинский беспилотник был подавлен в районе города-спутника Курской АЭС средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«В районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолетного типа», — написал глава региона.

Смирнов обратил внимание, что в результате падения дрона произошли взрывы в хозпостройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции. На месте происшествия работают экстренные службы.

В августе Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что в результате падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа на трансформаторную подстанцию возник пожар. Он отметил, что из-за этого пропало электричество в Курчатове (там расположена Курская АЭС), а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов.

Ранее появилась хронология атаки украинских военных на Курскую область.

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