Стали известны подробности о затонувшей в Китае атомной подлодке

Затонувшая в КНР атомная подводная лодка несла на борту гибридную силовую установку. Об этом пишет портал The Warzone.

Отмечается, что рядом с городом Ухань утонула субмарина типа 041, которая была оснащена компактным ядерным реактором, кроме обычного двигателя.

По данным портала данная модернизированная китайская субмарина напоминает советский проект 651Э 1980-х годов, он был оснащен дизель-электрической и ядерной силовыми установками.

В конце сентября западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что новая китайская атомная подводная лодка класса «Чжоу» затонула в городе Ухань возле верфи China State Shipbuilding Corp., где строилась для ВМС Китая. Инцидент с подводной лодкой произошел в мае или июне 2024 года — при этом неизвестно, находилось ли в этот момент на борту корабля ядерное топливо для реакторов.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».