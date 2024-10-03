Подозреваемого в растлении девочки православного блогера вернули в военную часть

В Петербурге подозреваемого в растлении 11-летней девочки участника СВО и православного блогера Клауда Роммеля вернули в военную часть — суд отказался арестовывать его. Об этом сообщили в пресс-службе судов северной столицы.

По материалам дела, Роммель проходит службу по контракту в зоне СВО. В середине августа он получил ранение и проходит лечение. Его задержали, когда он выходил из медучреждения для следования в войсковую часть.

Суд в удовлетворении ходатайства следователей отказал и избрал Роммелю меру пресечения в виде наблюдения командования воинской части в городе Луга на время действия контракта.

В Следкоме сообщали, что пострадавшая девочка приходила к подозреваемому в квартиру для учебы по школьным предметам. Мужчине предъявили обвинение, на него завели уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Рязани вынесли приговор мужчине, который изнасиловал дочь сожительницы, находясь под наркотиками. После произошедшего мать пострадавшей девочки обратилась за помощью в правоохранительные органы. Приговором суда россиянину наказание в виде лишения свободы на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Тюменской области женщина пыталась оправдать мужа, изнасиловавшего 11-летнюю дочь.