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Украинские военкомы «похитили» инженера по производству дронов

Компания-разработчик БПЛА на Украине заявила, что военкомы украли ее инженера

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Shutterstock

Украинская компания-разработчик дронов «Птичка дронс» заявила, что их главный инженер был похищен сотрудниками территориального центра комплектования (военкомата) в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Цензор».

Как утверждают в компании, их сотрудник занимался разработкой систем противодействия дронам. Его похищение произошло прямо на улице по дороге на работу. По данным «Цензора», инженер официально трудоустроен и имеет справки о гражданско-правовых обязательствах перед воинскими частями, а также незавершенные контракты на поставку ударных дронов.

Как рассказали в компании, все перечисленные документы были представлены в военкомат, однако Голосеевский ТЦК Киева «решил, что уже завтра на учебке этот стрелок будет полезнее».

В сентябре издание «Страна.ua» писало, что украинец обвинил сотрудников ТЦК в похищении своего сына в Виннице. По его словам, он уже подал соответствующее заявление в прокуратуру. Очевидцы произошедшего рассказали, что сына жалобщика скрутили и затолкали в автобус. Отец юноши подчеркнул, что произошедшее является «беззаконием».

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

7 августа мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до ноября 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Раде рассказали о сигнале украинцам уезжать из страны.

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