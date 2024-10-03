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Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки

МО: российские войска ликвидировали до 30 солдат ВСУ в Курской области за сутки

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска за сутки отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенного пункта Плехово в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, в результате наступательных действий подразделения группировки войск «Север» ликвидировали до 30 военных ВСУ. Кроме того, российские военные поразили формирования 21, 22 и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.

По данным Минобороны, украинские войска пять раз пытались прорваться через границу РФ в направлении поселка Новый Путь. Перехода государственной границы не допущено. На данном участке ВСУ потеряли более 60 человек личного состава, три боевые бронированные машины и автомобиль.

3 октября Минобороны РФ также сообщало, что подразделения группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях поразили формирования четырех бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Волчанск Харьковской области и города Харьков.

Ранее журналисты заявили об использовании ВСУ лучших танков Запада в Курской области.

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