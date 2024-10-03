Минобороны России раскрыло потери ВСУ за сутки в зоне группировки войск «Центр»

Потери украинской армии в зоне группировки российских войск «Центр» за минувшие сутки составили до 615 военнослужащих. Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

В министерстве отметили, что российские военные продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 32-й, 101-й, 110-й, 151-й механизированных, 1-й танковой, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, 109-й, 112-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад Нацгвардии в районах Дзержинска, Дружбы, Сухой Балки, Красного Яра, Гродовки и Горняка в Донецкой народной республике», — проинформировали в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что ВС РФ сумели отразить восемь контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 150-й механизированных, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад и 425-го штурмового батальона украинских войск.

По информации ведомства, в результате этого ВСУ также лишились танка, двух боевых бронированных машин, четырех пикапов, 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика», трех 122-мм гаубиц Д-30 и 100-мм противотанковой пушки «Рапира».

Также Минобороны России сообщило, что российские войска группировки «Запад» заняли более выгодные позиции в своей зоне ответственности, ликвидировав порядка 400 украинских солдат.

Ранее появились кадры удара ОФАБ-9000 по позициям ВСУ в Волчанске.