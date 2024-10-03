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Эстонская разведка усомнилась в скором завершении украинского конфликта

Разведка Эстонии: конфликт на Украине не закончится в среднесрочной перспективе

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Станислав Красильников/РИА Новости

Украинский конфликт не завершится в среднесрочной перспективе, однако возможна его заморозка. Об этом глава департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил в беседе с изданием Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Война на Украине не будет завершена в среднесрочной перспективе, даже если в какой-то момент мы получим замороженный конфликт или что-то в этом роде», — сказал Розин.

Мнения о том, что украинский конфликт продлится еще как минимум 10 лет, придерживается также президент Сербии Александар Вучич. В интервью TV он заявил, что противостояние закончится по корейскому сценарию — на текущей линии фронта. По его мнению, до этого момента и Украина, и Россия «будут биться за каждое село, за каждый город».

Президент Сербии также заявлял, что инициативой в конфликте на Украине владеет Россия, а странам Запада становится все сложнее поддерживать Киев.

Ранее в Госдуме ответили на слова Вучича о завершении конфликта на Украине по корейскому сценарию.

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