«Хезболла» объявила об остановке прорыва армии Израиля

Бойцы ливанского шиитского движения «Хезболла» сообщили, что с помощью артиллерии остановили продвижение израильской армии (ЦАХАЛ) вглубь ливанской территории. Сообщение группировки передает РИА Новости.

«Бойцы исламского сопротивления в 10:15 (совпадает с мск) 3 октября ответили артиллерийским обстрелом на попытку израильских вражеских сил прорваться», — указало движение.

До этого Армия обороны Израиля сообщила, что «Хезболла» запустила еще 100 ракет по северу Израиля.

2 октября движение «Хезболла» вступило в бой с израильской армией на юге Ливана в приграничном Марун-эр-Расе.

23 сентября израильская армия объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее Израиль одним ударом уничтожил верхушку «Хезболлы».