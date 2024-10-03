Американские дипломаты пришли на суд по делу воевавшего в ВСУ наемника

Сотрудники посольства Соединенных Штатов пришли на судебное заседание по делу американского гражданина Стефана Хаббарда, который воевал в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в Мосгорсуд пришли два дипломата, которые рассчитывают переговорить с подсудимым до начала заседания.

Мосгорсуд 3 октября продолжил рассматривать уголовное дело в отношении 72-летнего американца Хаббарда. Ранее гражданин США признал вину.

Согласно обвинению, в феврале 2022 года 72-летний американец заключил контракт с батальоном территориальной обороны харьковского города Изюм, где ему обещали ежемесячное денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов.

По версии следствия, Хаббард прошел обучение, получил оружие и боеприпасы и до апреля 2022 года «принимал участие в вооруженном конфликте», а 2 апреля он был задержан российским военнослужащим.

27 сентября суд отправил Хаббарда под стражу на шесть месяцев, до 26 марта 2025 года. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 14 лет по статье об участии наемника в военных действиях.

Ранее боец ВС РФ рассказал, как ВСУ вывозили наемников из Курской области.