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Россиянина осудили на 12,5 года за финансирование ВСУ

Белгородский суд приговорил россиянина к 12,5 года за финансовую помощь ВСУ

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Белгородский областной суд приговорил местного жителя, который выступал против спецоперации к 12,5 года колонии по делу о госизмене. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Белгородской области.

По данным ведомства, мужчина финансово помогал Вооруженным силам Украины. На него завели дело о госизмене.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Также россиянина оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Пока приговор в законную силу не вступил.

Также в суд поступило дело о госизмене Никиты Журавеля, которого осудили за сожжение Корана. В прокуратуре заявили об утверждении обвинительного заключения по новому уголовному делу против Журавеля, возбужденному по статье о госизмене. По версии следствия, он передал Службе безопасности Украины (СБУ) видеосъемку железнодорожного состава, перевозившего военную технику в марте 2023 года.

Ранее суд приговорил гражданина РФ к лишению свободы за государственную измену.

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