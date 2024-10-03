Российские военные сбили четыре ракеты ATACMS в зоне СВО

Российские средства ПВО в зоне СВО уничтожили четыре ракеты ATACMS и пять снарядов HIMARS американского производства. Об этом сообщает Минобороны.

Также армия РФ нанесла поражение энергетическим объектам Украины, снабжавшим ВСУ, а также «скоплениям живой силы и украинской военной техники в 146 районах».

Всего средства ПВО сбили 144 украинских беспилотника, в том числе 122 вне зоны проведения специальной военной операции.

1 октября российские военные нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ, вторгшимся на территорию Курской области. Боевую задачу выполнили артиллерийские расчеты совместно с армейской авиацией.

До этого американский журнал Atlantic сообщал, что эффективность ракетных установок HIMARS, которые используют ВСУ, за год упала ниже 10% благодаря инновациям в области российской радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее Минобороны показало кадры удара ВС России по складу ВСУ в ДНР.