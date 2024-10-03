Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям семи бригад и отразили три контратаки трех штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Северск, Никифоровка, Краматорск, Марково, Веролюбовка, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка и Катериновка.

В результате армия Украины потеряла до 720 солдат, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две гаубицы и другую технику.

Кроме того, российские бойцы уничтожили цех сборки беспилотных летательных аппаратов, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада боеприпасов.

Помимо этого Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ВСУ в Харьковской области, противник потерял до 145 военнослужащих.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.