ЦАХАЛ сообщил о ликвидации главы правительства ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) три месяца назад ликвидировала главу правительства ХАМАС в секторе Газа и еще двух высокопоставленных представителей палестинского движения. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В результате совместного удара сил ЦАХАЛ и ВВС Израиля в секторе Газа ликвидированы Раухи Муштаха, глава правительства ХАМАС в секторе Газа, Самех ас-Сирадж, занимавший пост главы безопасности в политическом бюро ХАМАС и комитете труда ХАМАС, а также Сами Ауда, командующий аппаратом общей безопасности ХАМАС.

В конце сентября израильские военно-воздушные силы ликвидировали полевого командира ХАМАС Ахмеда Мухаммада Фахду на юге Сирии.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута.

Ранее Израиль взорвал в секторе Газа километровый туннель ХАМАС.