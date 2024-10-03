Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации главы правительства ХАМАС в Газе

Армия Израиля сообщила о ликвидации главы правительства ХАМАС в секторе Газа

close
Dylan Martinez/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) три месяца назад ликвидировала главу правительства ХАМАС в секторе Газа и еще двух высокопоставленных представителей палестинского движения. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В результате совместного удара сил ЦАХАЛ и ВВС Израиля в секторе Газа ликвидированы Раухи Муштаха, глава правительства ХАМАС в секторе Газа, Самех ас-Сирадж, занимавший пост главы безопасности в политическом бюро ХАМАС и комитете труда ХАМАС, а также Сами Ауда, командующий аппаратом общей безопасности ХАМАС.

В конце сентября израильские военно-воздушные силы ликвидировали полевого командира ХАМАС Ахмеда Мухаммада Фахду на юге Сирии.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута.

Ранее Израиль взорвал в секторе Газа километровый туннель ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами