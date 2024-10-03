ВСУ трижды атаковали город в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды обстреляли Горловку в Донецкой народной республике с применением дрона и выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров за 45 минут. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.

В 09:15 с беспилотника по городу был сброшен первый взрывоопасный предмет, еще два — в 09:55 и 10:00.

Кроме того, за полчаса с 9:20 по Никитскому району города было выпущено девять снарядов калибра 155 миллиметров.

Мэр города Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что дрон ВСУ сбросил боеприпас на гражданский автомобиль в жилом массиве «Комсомолец». Информации о последствиях атаки не приводится.

Горловка расположена в 50 километрах севернее столицы ДНР Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее ВСУ выпустили 11 кассетных снарядов по Донецку и Горловке.