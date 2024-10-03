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Пленный ВСУ подтвердил размещение военных в медучреждениях

Пленный боец ВСУ рассказал о размещении военных в туберкулезном диспансере

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Минобороны РФ

Пленный украинский военнослужащий Анатолий Шумский рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) размещаются в медицинских и лечебных учреждениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам Шумского, одно время он с другими солдатами жил в туберкулезном санатории, где несколько человек в итоге заболели туберкулезом. Он уточнил, что в диспансере командование ВСУ расквартировало свои подразделения и оборудовало склад оружия и боеприпасов.

Как рассказал Шумский, командный состав менялся постоянно. Так, в его взводе их было шесть или семь.

«Один убежал, другой «списался», третий перевелся. Было время, что никого и не было», — заявил солдат.

Накануне украинский военнопленный Ярослав Диденко рассказал агентству ТАСС, что военные ВСУ готовы развернуть оружие в сторону Киева. По его словам, украинцы устали от насильственной мобилизации, когда людей хватают на улицах.

27 сентября пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Василий Козуб призвал украинцев покинуть страну, потому что «ситуация усугубляется».

Ранее пленный украинец рассказал, как его забрали в военкомат на глазах собственных детей.

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