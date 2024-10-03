В Израиле заявили о перехвате «подозрительной цели» в центре страны

Армия обороны Израиля сообщила о перехвате «подозрительной воздушной цели» в центральной части страны. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В ЦАХАЛ уточнили, что воздушная цель была перехвачена израильскими ВВС. Ее заметили в небе у побережья района Гуш-Дан.

«Сирены не были включены в соответствии с протоколом», — говорится в сообщении.

Вечером 1 октября ЦАХАЛ сообщил о массированной ракетной атаке Ирана. По данным The Jerusalem Post, в ходе нее было выпущено около 400 ракет.

Как писали иранские СМИ, не менее 80% ракет смогли преодолеть систему противовоздушной обороны «Железный купол» и поразить цели, также сообщалось об уничтожении 20 истребителей F-35. При этом в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что Иран не нанес урон боеспособности военно-воздушных сил страны.

По информации иранского агентства IRIB, Корпус стражей исламской революции в ходе атаки впервые применил гиперзвуковые ракеты Fattah.

Ранее Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за нападение на Израиль.