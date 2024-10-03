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Израиль сообщил о первых потерях в Ливане

Армия Израиля сообщила о первых потерях в боях на юге Ливана

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Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели восьми военнослужащих в ходе боевых действий против вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом пишет израильская газета The Times of Israel.

Речь идет о трех капитанах, трех сержантах первого класса и двух старших сержантах. Им от 21 до 23 лет.

Как пишет издание, шестеро израильских коммандос были убиты во время перестрелки с «Хезболлой» в деревне на юге Ливана. Еще один офицер и четверо солдат получили серьезные ранения в том же инциденте.

Во время эвакуации раненых после перестрелки в здании боевики открыли огонь из минометов по военным Израиля, в результате чего еще несколько человек получили ранения. Два солдата разведывательного подразделения погибли в ходе другого инцидента, еще один получил серьезные ранения.

Накануне «Хезболла» сообщала о трех подбитых танках Израиля на границе с Ливаном.

23 сентября ЦАХАЛ объявил о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры группировки в Ливане.

Ранее Израиль призвал жителей пригородов Бейрута эвакуироваться.

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Операция Израиля в Ливане
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