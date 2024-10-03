На Украине назвали последствие потери Угледара

Российские войска взятием города Угледара отодвинули украинские подразделения от логистических узлов на юге страны. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

В статье говорится, что на южном участке украинского фронта Угледар был одним из сильнейших укрепрайонов и его взятие облегчает для войск РФ «осуществление их общего замысла».

Теперь, считает издание, все зависит от того, на какой линии ВСУ смогут создать новый фронт. В данный момент ключевым центром украинской обороны на пути к Курахово является село Богоявленка. За этот населенный пункт в скором времени может развернуться «основная битва, которая и определит дальнейший ход событий на этом участке фронта».

«Но как минимум одно важное последствие потери Угледара есть уже сейчас — россияне отодвинули ВСУ от стратегически важной для себя логистики на юге Украины», — заявляет «Страна».

2 октября военный эксперт Олег Иванников заявил, что ВС РФ после взятия города могут продвинуться в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее в ВСУ допустили, что Россия может выйти на границы ДНР и ЛНР.