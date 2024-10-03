Авиация Израиля впервые нанесла удар по центру Бейрута

ВВС Израиля впервые нанесли удар по центральному району Бейрута — Башура. Об этом РИА Новости сообщил очевидец.

«Взрыв был очень сильный — это на соседней улице от меня, в Башура. Тут до парламента идти пять минут. Ракеты ударили прямо по дому», — сказал очевидец.

Также агентство сообщило, что со стороны южного пригорода Бейрута была слышна серия из трех взрывов. По информации журналистов, они раздались практически подряд.

До этого об атаке Бейрута заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В заявлении подчеркивается, что по городу был нанесен точечный удар. Подробности об этом будут предоставлены позже, добавили в ЦАХАЛ.

28 сентября Израиль сбросил 85 бомб весом в одну тонну на Бейрут в ходе операции по ликвидации главы шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. По данным радиостанции «Галей ЦАХАЛ», из всего состава военно-политического руководства группировки живым остается только глава приграничных сил движения Абу Али Рид.

Ранее «Хезболла» вступила в прямой бой с израильской армией в Ливане.