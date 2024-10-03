Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Авиация Израиля впервые нанесла удар по центру Бейрута

РИА Новости: израильские ВВС впервые атаковали центральный район Бейрута

close
Mohamed Azakir/Reuters

ВВС Израиля впервые нанесли удар по центральному району Бейрута — Башура. Об этом РИА Новости сообщил очевидец.

«Взрыв был очень сильный — это на соседней улице от меня, в Башура. Тут до парламента идти пять минут. Ракеты ударили прямо по дому», — сказал очевидец.

Также агентство сообщило, что со стороны южного пригорода Бейрута была слышна серия из трех взрывов. По информации журналистов, они раздались практически подряд.

До этого об атаке Бейрута заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В заявлении подчеркивается, что по городу был нанесен точечный удар. Подробности об этом будут предоставлены позже, добавили в ЦАХАЛ.

28 сентября Израиль сбросил 85 бомб весом в одну тонну на Бейрут в ходе операции по ликвидации главы шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. По данным радиостанции «Галей ЦАХАЛ», из всего состава военно-политического руководства группировки живым остается только глава приграничных сил движения Абу Али Рид.

Ранее «Хезболла» вступила в прямой бой с израильской армией в Ливане.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами