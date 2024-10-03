Израиль нанес удар по Бейруту

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о нанесении удара по Бейруту. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В заявлении подчеркивается, что по городу был нанесен точечный удар. Подробности об этом будут предоставлены позже, добавили в ЦАХАЛ.

Вечером 2 октября шиитское движение «Хезболла» запустило 100 ракет по северу Израиля.

В тот же день «Хезболла» вступила в бой с израильской армией на юге Ливана в приграничном Марун-эр-Расе.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее Израиль одним ударом уничтожил верхушку «Хезболлы».