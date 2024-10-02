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На восточном фланге НАТО могут задействовать до 2 тысяч военных Чехии

Правительство Чехии одобрило участие военных в зарубежных миссиях

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Чехии одобрило участие военнослужащих республики в зарубежных миссиях. Об этом сообщает Czech Press Agency со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В публикации отмечается, что на восточном крыле НАТО могут действовать до двух тысяч чешских военных, что на 800 больше, чем сейчас.

Агентство подчеркивает, что в 2025 году в зарубежных миссиях смогут служить 2666 военных, а в 2026 году — 2571.

В августе сообщалось, что Польша может стать лидером восточного фланга Евросоюза, объединив Центральную Европу, государства Скандинавии и прибалтийские страны в связи с усилением оборонных структур ЕС для противостояния Российской Федерации.

Варшаву и ее союзников объединяет «чувство общей цели». Издание Politico включило в указанную группу Польшу, Чехию, Румынию, а также скандинавские страны и балтийские. Представители указанных государств якобы «сверяют свои позиции» перед встречами лидеров Европейского союза в Брюсселе.

Ранее президент Чехии спрогнозировал итог конфликта на Украине.

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