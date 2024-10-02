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Кадыров рассказал о работе бойцов «Ахмата» в Брянской области

Кадыров: бойцы «Ахмата» уничтожили минометный расчет ВСУ на Брянском направлении

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Бойцы подразделений «Север-Ахмат» уничтожили минометный расчет, блиндаж с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад с боеприпасами на Брянском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров уточнил, что минометный расчет и блиндаж были обнаружены в ходе разведки ответственной территории отрядом БПЛА. В результате, по позициям ВСУ была нанесена серия точных ударов. По словам главы Чечни, аналогичное решение приняли и в отношении склада с боеприпасами.

«Бойцы не только нанесли существенный урон живой силе неприятеля, но и лишили возможности оснащения новоприбывших солдат укронато. Словом, оперативная и эффективная работа», — написал Кадыров.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что бойцы подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по живой силе Вооруженных сил Украины в Курской области. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Любимовка, Новый путь, Николаево-Дарьино, Плехово. Также были отражены пять контратак ВСУ.

Ранее ВС России взяли под контроль Верхнекаменское в ДНР.

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